Corea del Sud, anche ieri altro boom di contagi. L’Oms: “Prepariamoci a nuove ondate in tutti i Paesi”

Crescono ancora i contagi in Corea del Sud. Lo Stato ha imposto un nuovo lockdown dopo una lunga fase di contenimento dell’epidemia. Limitazioni al numero di alunni cnelle scuole. Solo un bimbo su tre al giorno negli asili, alle elementari e alle medie. Gli altri faranno lezione da remoto.

Corea del Sud, torna la paura: ieri altri 58 casi di coronavirus

Nel Paese le autorità hanno registrato altri 58 casi di contagio, in calo sui 79 di ieri, collegati al focolaio di un centro di distribuzione della società di e-commerce Coupang a Bucheon, vicino a Seul. La zona della capitale è ritornata a misure di distanziamento sociale fino al 14 giugno. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, i casi di trasmissione domestica sono 55 e 3 quelli importati. Le infezioni totali sono 11.402, i decessi 269 e i guariti 10.363.

L’Oms: “Rischio nuove ondate”

L’Oms invita le autorità sanitarie e governative a non abbassare la guardia. “Anche se il lockdown è stato abolito in molti paesi , bisogna continuare a mantenere il distanziamento e isolarsi immediatamente se ci si ammala” ha detto al programma radiofonico della Bbc Today l’inviato speciale dell’Oms per il Covid 19 David Nabarro. Il coronavirus “non è sparito” e con l’allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all’arrivo “di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente“, ha aggiunto il rappresentante dell’agenzia dell’Onu