Corea ripiomba nell’incubo Coronavirus, record di contagi: è di nuovo lockdown

Nuovo lockdown in Corea del Sud dopo un aumento vertiginoso dei casi. Le autorità sanitarie del Paese hanno segnalato ben 79 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che hanno portato il totale dall’inizio della pandemia a 11.344.

Corea del Sud, torna il lockdown a Seul

Sarà l’area metropolitana di Seul, dove vive metà dei 52 milioni di abitanti che compongono la popolazione totale del Paese, a dover rispettare nuove misure di restrizione dopo che è stato registrato un nuovo record giornaliero dei contagi.

Nelle scorse ore un nuovo focolaio è stato isolato presso un centro logistico dell’operatore di e-commerce Coupang a Buncheon, città ad est di Seul.

Il ministro della sanità

Ad annunciare il nuovo lockdown è stato il ministro della Sanità Park Neung-hoo, che ha precisato che musei, parchi e gallerie d’arte verranno chiusi a partire da domani e per almeno due settimane.

Le autorità della Corea del Sud hanno inoltre chiesto alle aziende di reintrodurre lo smart working e altre misure di lavoro flessibile. Gli abitanti di Seul dovranno, dunque, evitare di ritrovarsi in gruppo o di recarsi in luoghi affollati, compresi bar e ristoranti. Gli istituti religiosi e i luoghi di culto dovranno essere particolarmente pattugliate per far rispettare le regole imposte per scongiurare nuovi focolai. Per il momento, comunque, non sarà rinviata la riapertura delle scuole.