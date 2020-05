Bollettino 28 maggio: 70 morti, meno di 500 persone in terapia intensiva

Bollettino Protezione Civile 28 maggio. Il Dipartimento di Protezione Civile, come di consueto, emetterà alle ore 18:00 il bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del coronavirus nel nostro Paese. Questi i dati reali aggiornati ad oggi, giovedì 28 maggio 2020.

Bollettino Protezione Civile giovedì 28 maggio

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 231732. Ci sono meno di 500 persone in terapia intensiva e le persone attualmente positive tornano sotto le 50mila (soglia superata il 22 marzo, in fase di espansione del contagio). Oggi sono 70 i morti, il totale dei decessi è 33142. Da tre giorni sono tornati a salire il numero di nuovi positivi, dopo il record di 300 raggiunto raggiunto il 25 maggio.

Anche oggi, la maggior parte dei 593 tamponi positivi sono in Lombardia, con 382 nuovi positivi (il 64,4% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 58 casi in Piemonte, 74 in Emilia Romagna, di 21 nel Lazio, di 16 in Liguria, di 12 in Veneto. Nessun caso in Basilicata, Calabria, Umbria e Sardegna.

In terapia intensiva si trovano oggi 489 persone, 16 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 7379 persone, 350 meno di ieri. In isolamento domiciliare 40118 persone (-2614 rispetto a ieri).

