Foggia, incidente sulla Statale: camion si ribalta, un morto e un ferito

Foggia. Terribile incidente alla porte di Foggia, sulla statale 16. Un camion, con a bordo due persone, si è ribaltato autonomamente all’altezza dell’ex hotel Florio.

E’ accaduto stamattina, dopo le 6. Il mezzo pesante proveniva da San Severo e trasportava ferro. Era diretto nel capoluogo dauno, ma per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di San Severo che è intervenuta sul posto, si è ribaltato.

Il conducente è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti per le cure del caso, mentre per il passeggero, un uomo di San Savero, non c’è stato niente da fare. E’ morto sul colpo. Il tratto al km 656,900 è provvisoriamente chiuso al traffico. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Immagine: archivio