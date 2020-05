Oroscopo giovedì 28 maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Vediamo come proseguirà questa settimana di maggio per i secondi segni dello zodiaco. Come sarà questo giovedì per i segni zodiacali? Chi sarà al top? Scopriamo cosa dicono le stelle e come andrà questa giornata. Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo per giovedì 28 maggio per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo giovedì 28 maggio 2020: Leone

Nonostante Mercurio sarà timido, l’amore procederà a gonfie vele, ma il lavoro potrebbe procurarti qualche piccola insidia. Qualcuno forse arriverà a considerare, perfino, un cambiamento radicale. la Luna nel segno vi renderà inarrestabili. Siete di indole molto forti e risoluti, ma secondo il vostro oroscopo Branko domani indica che lo sarete il doppio. Le vostre relazioni, indicano che di gente intono ne avrete pochina. Questo non perché non abbiate più carisma, sarete voi piuttosto più selettivi, orientati ad accordare amicizia solo a persone veramente affidabili e con le quali intrattenere discussioni di rilievo o di attualità. Nel lavoro, datevi sempre e comunque del tempo. E’ apprezzabile essere tenaci come voi, ma non precipitate il corso delle cose.

Oroscopo giovedì 28 maggio 2020: Vergine

Oggi Mercurio ti sarà amico. Questo vorrà dire, per te, un aiuto prezioso se dovrai risolvere alcune questioni pratiche. In amore ci vuole prudenza. avete proprio bisogno di un pò di solitudine, di svaghi tranquilli e intelligenti dopo una settimana di lavoro così pesante da quasi piegarvi. La salute ne risentirà: attenzione ad alimentazione scorretta e poche ore di sonno. Troverete svago e sollievo nelle ore che trascorrerete in compagnia dei vostri cari. Partner, figli o genitori, sapranno alleviare il peso di queste gionate particolarmente dure da sopportare.

Oroscopo giovedì 28 maggio 2020: Bilancia

Preparati a una giornata piuttosto impegnativa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Mercurio, infatti, oggi entrerà nel segno del Cancro e sarà in opposizione. Potresti ritrovarti ad affrontare qualche sgradevole contrattempo. la posizione della Luna vi renderà la vita sentimentale molto movimentata. Sarete molto dolci e l’eros esploderà regalandovi delle gioie inaspettate. Satuno però, vi renderà molto selettivi e alla ricerca di qualcosa di stabile e che abbia delle fondamenta. Attenzione però a non essere troppo severi rischiando di far allontanare drasticamente la persona che avete di fianco. Nel lavoro, concentratevi sull’instaurare dei rapporti collaborativi e costruttivi. Servirà a migliorare la vostra posizione a rendere il tutto molto meno informale.

Oroscopo giovedì 28 maggio 2020: Scorpione

Questo inizio settimana è stato parecchio faticoso, ma oggi le cose cambieranno. Mercurio sarà in ottima posizione, pronto a sostenere i tuoi progetti lavorativi. Importanti novità in arrivo. Sarà difficile convivere nell’ambiente di lavoro con persone che non vi ispirano fiducia e concretezza. La vostra insofferenza potrebbe innescare delle discussioni che non gioverebbero molto alla vostra posizione lavorativa. Cercate di capire il perché del vostro stato d’animo e allontanarvi da chi vi crea questo malessere. In amore, tutto continua a essere troppo instabile, e per voi che siete i maniaci del controllo, non è il massimo.