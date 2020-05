Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 21 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 maggio 2020: Sagittario

Oggi come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in aspetto interessante. Ti sentirai più forte rispetto a prima, avrai maggiore equilibrio interiore. Il suggerimento delle stelle per le prossime giornate è quello di essere un po’ più complici e meno competitivi con il partner. E’ una giornata di recupero in amore. Lo stress e la stanchezza si fanno sentire, hai molte responsabilità. Sul lavoro si può ottenere qualcosa mettendosi in gioco. L’ultima cosa che vuoi è essere percepito come prepotente. Anche se sei il capo, l’autorità di affermazione andrà bene se fatta con la diplomazia geniale.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 maggio 2020: Capricorno

Ti aspettano delle giornate un po’ movimentate, per qualcuno perfino litigiose. Poi, però, alla fine, le acque torneranno calme per tutti. Questo momento è utile per chi deve risolvere un problema personale. Continui a pensare a progetti ambiziosi, anche in vista del 2021. Momento di progetti per il futuro per i giovani. In amore organizza qualcosa per i prossimi giorni. Gestire la propria vita risulta più semplice. Non hai bisogno di una pista da ballo. Tutto ciò che serve è un piano. La tua danza sarà spontanea, seppure sottile, ed espressiva di un’emozione che conosci bene, ma di solito non a questo livello di intensità.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 maggio 2020: Acquario

Ora ti ritrovi a un punto in cui non puoi più guardarti indietro. Se avevi in testa alcuni progetti, adesso dovrai fare in modo di recuperarli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi l’amore andrà a gonfie vele. È probabile che sarà proprio l’intesa raggiunta con il partner la spinta propulsiva che ti servirà per procedere anche nel lavoro. L’amore continua ad essere in secondo piano, ma se qualcuno ti interessa dovresti farti avanti. Sul lavoro sei in pieno recupero dopo un periodo molto complicato. Da vero empatico, leggerai tutti gli spunti, soprattutto senza nemmeno essere consapevole che lo stai facendo. E ascolterai le persone prima che ti dicano a parole cosa stanno provando.

Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 maggio 2020: Pesci

Oggi avrai Venere e Marte in aspetto particolare, il che significa che ci sarà qualcosa da risolvere in famiglia, con il partner o i figli. E questa situazione ti porterà a vivere le prossime ore con molto nervosismo. Dovresti sforzarti di restare più calmo, altrimenti potrebbero crearsi delle crepe nei rapporti familiari che saranno sempre più difficili da riparare. In amore bisogna fare attenzione. Per far resistere la coppia, bisogna cercare di essere più disponibili con il partner e disposti a parlare. Cerca di fare chiarezza sul piano lavorativo. Molti imparano una cosa, ma pochi agiscono su di essa. È l’azione, non l’educazione, che crea cambiamento. Quando fai la tua mossa, sarà direttamente in cima, principalmente a causa del tuo tempismo e iniziativa.