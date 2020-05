Napoli, domani le frecce tricolori sorvoleranno la città: l’orario previsto

Napoli. Dopo aver sorvolato i capoluoghi di regione, come Trento, Milano, Torino e Aosta, le frecce tricolori si esibiranno anche a Napoli.

Napoli, domani le frecce tricolori: l’orario

L’evento è previsto domani, 28 maggio, tra le 15:00 e le 16:00. L’occasione è data da un grande giro d’Italia che le frecce tricolori faranno nei cieli di tutta la penisola con uno straordinario programma di esibizioni di 5 giorni, il 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2020 per festeggiare il 2 giugno 2020.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) sorvolerà ben 21 città, in date e orari diversi. Per quanto riguarda la città di Napoli, la Prefettura locale fa sapere che “i sorvoli saranno effettuati nel pomeriggio di giovedì 28 maggio e ad una quota di volo tale da poter essere osservati da tutti i punti del territorio cittadino”.

Dove osservare il volo

Chiaramente, ci sono molte zone in cui è possibile osservare in sicurezza il volo delle Frecce Tricolori. Uno di questo è sicuramente tutto il lungomare, da via Nazario Sauro a via Caracciolo fino a Largo Sermoneta e Mergellina, ma anche la zona di Posillipo. Altra zona è sicuramente il Castel Sant’Elmo e il Belvedere di San Martino. Anche la zona del Moiariello a Capodimonte.

Per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto, il Prefetto di Napoli “invita la cittadinanza al pieno rispetto delle prescrizioni emergenziali e del distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento”.