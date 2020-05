Villaricca, sanificazione e sicurezza di clienti e personale: la pizzeria Giallo Datterino investe su un dispositivo all’avanguardia

Villaricca. Tempo di ripartenza per le attività e sicuramente tempo di utilizzo di prodotti e mezzi all’avanguardia per la purificazione e la pulizia degli ambienti. Dopo un’attenta analisi e tantissime valutazione su ciò che offre il mercato, la Pizzeria Giallo Datterino dei F.lli Spinelli in corso Europa a Villaricca, ha deciso di puntare in alto a tutela della salute dei suoi dipendenti e dei suoi clienti.

“Era importante in questa fase dare risposte concrete a chi entra nel nostro locale puntando su un sistema di sanificazione all’avanguardia e certificato – hanno dichiarato i fratelli Spinelli, titolari della frequentata pizzeria dell’area nord – abbiamo deciso di acquistare ed istallare due macchinari dal nome Beyond Guardian Air. I dispositivi proteggono l’aria e le superfici dei nostri locali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Un tipo di macchinario che è stato sperimentato con successo nella prima parte del Covid-19 e senza usare l’ozono distrugge organici volatili, il fumo e i cattivi odori”.

La tecnologia Active Pure di cui è dotata Beyond Guardian Air è la sola ad essere stata premiata con la certificazione Certified Space Technology dalla Space Foundation; lo Space Certification Program è stato creato in collaborazione con la NASA.

“Oggi andare in un locale dotato di un impianto di questa portata che tutela la salute della clientela e del proprio personale è di fondamentale importanza – concludono i fratelli Spinelli – Giallo Datterino ha scelto il meglio per confermarsi come il top nell’area a Nord di Napoli”

COMUNICATO STAMPA