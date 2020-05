A Trapani zero contagi da 28 giorni: è la prima provincia italiana “Covid free”

Trapani. Per qualche ora Trapani è stata la prima provincia italiana senza contagi. Per 28 giorni, infatti, non si sono registrati nuovi positivi e l’Oms aveva richiesto due cicli di incubazione senza l’accertamento di positività per dichiarare cessata l’emergenza.

Trapani senza contagi da 28 giorni

A segnalare la provincia “Covid free” era stato il sito del Sole 24 Ore nella mappa di InfoData. Ma non c’è stato il tempo per dichiarare la fine della pandemia a Trapani, che sono stati accertati 4 casi a Mazara del Vallo, Calatafimi, Castelvetrano e Marsala.

Vicine al traguardo altre province

Dopo il Trapanese ci sono altre province italiane che si avvicinano sempre di più al traguardo. A Crotone non si registrano contagi da 27 giorni, mentre a Enna da 20. Segue il Sud Sardegna con 20 giorni senza contagi accertati. La situazione migliora anche a L’Aquila, dove l’ultimo caso di positività risale a 12 giorni fa. In tutta la Calabria da 4 giorni non si registra nemmeno un contagio, mentre in Sardegna ne sono trascorsi 3 dall’ultimo tampone positivo.