Giugliano, controlli allo Chalet del Centro: sequestrato il gazebo

Dodici uomini della Polizia Municipale questa mattina hanno effettuato dei controlli allo Chalet del Centro. Stando alle dichiarazioni dei gestori sono state riscontrate delle difformità sul gazebo ed in particolare sul mancato rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

Giugliano, sequestrato il gazebo dello Chalet del Centro

“Avevamo più volte chiesto al Comune di metterci in regola – spiegano i titolari a Tele Club Italia – ma ci avevano detto di attendere il nuovo regolamento. Nel frattempo ogni anno abbiamo versato i 7000 euro dovuti solo per l’occupazione di suolo pubblico, oltre che i canoni di fitto e la tassa per la spazzatura”.

Alla base del blitz pare ci sia una denuncia alla Procura della Repubblica. Da qui la presenza della Polizia di Stato. Lo Chalet ha ricevuto anche una multa di mille euro per non avere esposti gli orari di apertura e chiusura. Va ricordato che oggi, in Italia, l’occupazione di suolo pubblico è gratuitàa grazie al decreto Rilancio. Infatti l’Esecutivo, vista l’emergenza Covid, ha permesso a tutte le attività di occupare gli spazi esterni. Intanto il gazebo dello Chalet ,simbolo della rinata aggregazione giovanile in Piazza Gramsci, è stato sequestrato.