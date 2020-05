Oroscopo Paolo Fox mercoledì 27 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox per mercoledì 27 maggio 2020. Quali novità sono previste per i 4 segni centrali dello zodiaco?

Oroscopo Paolo Fox: Leone

La giornata inizia un po’ in sordina per voi. Però durante la giornata si sviluppa un crescendo di opportunità impensate che imprimono una marcia in più all’esistenza. La Luna è estremamente positiva nel vostro segno e vi consente un passaggio da uno stato quasi sonnacchioso dei giorni immediatamente precedenti a una fase di vera e propria euforia.

Se avete il cuore ancora solitario. occasioni di incontri fortunati ve li fornisce Venere. Se frequentate associazioni ricreative o che siano legati alla diffusione della cultura e dell’arte, la probabilità di trovare la persona giusta in queste sedi è più elevata.

Nuove realizzazioni concrete sul piano lavorativo grazie a Sole. La decisione di dare una sterzata alla vostra vita professionale spetta a voi e, soprattutto nei prossimi giorni di questa settimana, meditate, restando in una sorta di bilico. Sarà poi Mercurio a fornirvi gli strumenti morali e materiali che vi permetteranno di procedere verso la scelta migliore.

Oroscopo Paolo Fox: Vergine

Urano vi rende particolarmente gioviali, espansivi, dotati di voglia di socializzare non solo nell’ambiente delimitato della famiglia o delle conoscenze di antica data. Di questa bella attitudine alla comunicazione che vi sta caratterizzando vi servite anche in altre situazioni pratiche e legate all’attività quotidiana.

La primavera vi ravviva i sensi spingendovi ad osare e a puntare in alto. Non tutto è semplice e agevole, anzi si preannuncia per alcuni di voi quasi un percorso non privo di prove, prima di giungere alla meta di conquistare chi ha colpito il vostro interesse.

La vostra fondamentale bontà d’animo vi mette in condizioni di aiutare chi sul posto di lavoro in questo nuovo giorno, si trova in condizioni di temporanea difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia

Nella vostra stagione preferita risplendete del fascino di cui siete dotati e date sfogo alla naturale simpatia che dimora in voi. Saturno vi stimola ad affermarvi dando un rilievo incisivo al carattere. Sentite il bisogno di farvi valere con determinazione, forza di volontà, desiderio di stupire il prossimo, a partire dai conviventi e dal gruppo di amici. Gli astri vi consigliano tuttavia di fare attenzione e non esagerare.

La Luna vi sorride e rende scoppiettanti le situazioni affettive. Il satellite promette l’inizio di relazioni d’amore che cambiano la vita e se siete in coppia, determinano svolte positive nelle situazioni sentimentali. Possibili ritorni di fiamma e ripensamenti.

Prendete in mano alcune questioni complicate in ufficio e riuscite a risolverle con intelligenza mista a un pizzico di buona fortuna.