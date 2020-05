Caterina Balivo si confessa in tv: “Mio marito non vive più con me”

Caterina Balivo si confessa in televisione e fa discutere. Torna a guidare la trasmissione “Vieni da me” ma è costretta a vivere separata dal marito Guido Maria Brera. La bella conduttrice racconta la sua condizione familiare durante l’intervista a Maurizio Costanzo.

Caterina Balivo non vive più col marito

“Da quando è scoppiata la pandemia, vivo separata dal marito“. Siccome lui è ipocondriaco, la coppia ha deciso di vivere separata «fino alla fine del programma, più una settimana di quarantena: i figli piccoli stanno con la mamma, i figli grandi stanno con il padre». Una dichiarazione che fa discutere.

Guido Maria Brera, è sposato con Caterina Balivo dal 2014 e insieme hanno 2 figli: Guido Alberto, 8 anni il prossimo 29 maggio, e Cora, 2 anni e mezzo. L’uomo autore del romanzo “Diavoli“, trasposto nella serie tv omonima di grande successo targata Sky, gode di profonda stima da parte di Maurizio Costanzo, che non ha pensato alle conseguenze della sua domanda.

Infatti Caterina Balivo presa alla sprovvista non ha potuto fare altro che dire la verità: Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”

Alla base di tale allontanamento però non vi è nessun problema sentimentale tra di loro, infatti Guido Maria Brera è andato via di casa per prevenzione: ha paura che lei, tornata al lavoro, lo possa contagiare con il Covid-19. La presentatrice ha poi aggiunto: “Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”.

Nulla di preoccupante dunque per chi è fan di questa coppia che pur di celebrare il proprio matrimonio, decise di sposarsi in gran segreto a Capri lontano da occhi indiscreti