Chi è Caterina Balivo: età, marito, Vieni da me Caterina Balivo, Miss Italia e laurea

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Attualmente è al timone di Vieni da me, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 dal 2018. Scopriamo alcune curiosità su di lei: età, marito, Miss Italia e laurea.

Caterina Balivo, età

Caterina Balivo è nata a Napoli, sotto il segno dei Pesci, nel 1980. Ha 39 anni ed è alta 1.74 cm.

Caterina Balivo, marito

La conduttrice aversana (è nata a Napoli, ma è cresciuta nella città normanna) è sposata con Guida Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore. Le nozze si sono celebrate nel 2014 e dal loro amore è nata la figlia Cora.

Caterina Balivo, Vieni da me

Il programma, dichiaratamente ispirato a The Ellen DeGeneres Show, da cui riprende il logo e la scenografia, va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:40. Durante ogni puntata Caterina Balivo intervista personaggi famosi e persone comuni, che si raccontano o che danno prova delle loro abilità. Il tutto culmina in un giudizio da parte del pubblico o in una sorpresa. Anche le persone a casa sono parte integrante del programma perché possono partecipare ad un gioco telefonico, intitolato A casa di?, o intervenire tramite i social.

Il parterre accoglie diversi ospiti ricorrenti che si alternano nel corso delle varie puntate:

l’ambasciatrice del pubblico Rossella Erra

l’astrologo Simon & The Stars (Simone Morandi)

l’esperto del web Lorenzo Farina

il paparazzo Maurizio Sorge

la wag Rachele Di Fiore, moglie di Vincenzo Montella

il cantante Filippo Merola

il “campioncino” de L’eredità Diego Fanzaga

Diego Fanzaga l’imitatrice Francesca Manzini

Rosanna Cancellieri, che si occupa di una rubrica di notizie

Pippo Pelo

Jonathan Kashanian, che si occupa di una rubrica di cadute di stile

Ogni intervista viene affrontata in modo diverso attraverso i vari segmenti presenti nel programma, tra cui: La cassettiera, Domande scottanti, Domande al buio, Chi preferisci?, Volevo dirti, Intervista con emoticon, Una canzone per te, Hai detto di loro, La cloche, Big fan.

È inoltre presente il gioco a premi A casa di? in cui il pubblico da casa deve indovinare a quale personaggio famoso appartiene l’appartamento mostrato attraverso delle clip. Ad ogni tentativo fallito, il montepremi si alza di €100.

Caterina Balivo, Miss Italia

Caterina Balivo ha partecipato al concorso di bellezza più importante del nostro Paese, ovvero Miss Italia. Correva l’anno 1999 e una giovanissima mora partenopea dai capelli lunghi si presentava alla finale a Salsomaggiore per provare a diventare la reginetta d’Italia. Alla fine è arrivata terza.

Caterina Balivo, laurea

Nonostante si sia iscritta all’università, Caterina non si è laureata ma, scrivendo sul Corriere di Caserta, è riuscita ad ottenere il tesserino da giornalista pubblicista e a cominciare la sua carriera.