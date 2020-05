Campania, nuova ordinanza del presidente De Luca

Riaprono centri termali, circoli culturali e parchi tematici. Il presidente della Regione Campania ha firmato una nuova ordinanza, che sancisce la riapertura di altre attività a partire dal 27 maggio.

Campania, De Luca firma una nuova ordinanza

A partire dal 27 maggio è consentita “l’attività delle strutture termali e dei centri benessere e la ripresa delle attività delle piscine di acqua di mare”, si legge nell’ordinanza.

Dal 28 maggio, invece, “è consentita l’attività dei circoli culturali e ricreativi” e sono anche “consentite le attività di formazione professionale, svolte in presenza dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista

dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali, laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza”. Prevista per il 28 maggio anche la riapertura delle “attività dei parchi tematici, anche acquatici”. Il governatore De Luca ha anche revocato le misure applicate nel comune di Letino, in provincia di Caserta, fino ad oggi indicata come “zona rossa”.