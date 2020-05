“Stasera a casa di…” alle 21.15 con Ciro Ceruti e Tilde Mendes

Torna il consueto appuntamento del martedì sera con “Stasera a casa di…” . Ad aprirci le porte sarà l’attore e regista Ciro Ceruti conosciuto al pubblico per la serie tv “Fuori corso” che nei primi anni 2000 ha spopolato. Ciro, poi si è dedicato al teatro, alla tv nazionale e adesso firma la web serie Apollo Credici.

A seguire ci sarà Tilde Mendes l’amatissima speaker di Radio Studo Emme che con il suo sorriso e la sua travolgente simpatia ha tenuto compagnia con esilaranti scherzi telefonici durante la quarantena assieme al suo amico Enzo Bambolina.

Una serata ricca e spumeggiante vi aspetta questa sera alle 21.15 su teleclubitalia Canale98, in live streaming sul sito www.teleclubitalia.it e sulla pagina Facebook Teleclubitalia dove potete interagire e porre voi stessi domande agli ospiti. Come sempre alle 20.15 ci sarà un’anteprima in diretta sul profilo instagram di Teleclubitalia in cui gli ospiti saluteranno i followers.