Andrea Bocelli: “Ho avuto il Coronavirus”. Ora dona il plasma

Andrea Bocelli ha contratto il coronavirus. A renderlo noto è stato lo stesso artista, che stamattina si è recato al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio, coordinato dall’Aoup, sulla cura per i malati di Covid. La scoperta il 10 marzo dopo aver fatto il tampone. Contagiati anche la moglie, che a sua volta ha donato il plasma, e i due figli.

Parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un po’ di febbriciattola ma in pratica è stato un asintomatico.

Andrea Bocelli ha trascorso tutto il periodo di lockdown cercando di rendersi utile e di contribuire con la sua arte in un momento così tragico. Ha tenuto l’emozionante concerto in Duomo nel giorno di Pasqua, ha cantato con Fedez per contribuire alla raccolta fondo. Ha tenuto varie maratone musicali in streaming da quella internazionale di “One World Together”, unico italiano con Zucchero, tra Elton John e Lady Gaga. La raccolta fondi a cui ha contribuito è stata quella per l’Ospedale di Camerino, zona del Centro-Italia colpita dal terremoto del 2016, che è stato trasformato in un Covid Hospital.: “Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza”, ha detto il tenore.

