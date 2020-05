Oroscopo martedì 26 maggio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ecco come saranno le previsioni per la giornata per gli ultimi segni dello zodiaco.

Una bella giornata di fine maggio vi illumina il cammino.Saturno oggi vi regala una fase particolarmente radiosa, sotto tutti i punti di vista. I rapporti con la famiglia d’origine si colorano di un clima gioioso e un sentimento particolarmente affettuoso. Se fate sport di qualsiasi tipo otterrete risultati ragguardevoli.

La vostra dolce metà vi chiede maggiori tenerezze che voi molto volentieri ricambiate. Se siete single accettate un corteggiamento che apparentemente non vi stimola più di tanto: sarete sorpresi dalle emozioni che poi saprà suscitarvi.

Andate spediti come un treno nella vostra attività, specie se fate una professione di tipo creativo, artistico o che ha a che fare con la comunicazione e la cultura. Avete messo la rincorsa e ogni piccolo o grande impegno lo esaurite con grande rapidità. La sera vi attende il riposo del guerriero.

Nettuno vi sorride e innalza il livello del tono e dell’umore. Per molti di voi, si apre una giornata magnifica in armonia agli affetti familiari più sinceri. Godetevi questo momento non pensando alle incombenze quotidiane che i giorni a seguire vi proporranno. La Luna continua a non favorirvi, dovrete prestare particolare attenzione agli sport che impegnino troppo la forza muscolare e l’uso di braccia e gambe.

Non andate dietro ad alcuni capricci del partner in questa giornata e sappiate soprassedere. Forze planetarie contrarie solo per questa giornata, potrebbero irrigidirvi inutilmente creando, senza che nemmeno ve ne accorgiate, la classica “tempesta in un bicchier d’acqua”.

Per il lavoro potete contare, su un’energia inesauribile soprattutto se svolgete un’attività intellettuale e collegata con i media, la vendita e il commercio.

Oroscopo martedì 26 maggio 2020: Acquario

Caratterizzata da una lieve stanchezza psicofisica, questa giornata di fine mese vi vede affaccendati in varie occupazioni. La famiglia, in particolare, può darvi qualche pensiero di troppo. Urano infatti vi impegna su vari fronti in casa. Se crescete bimbi piccoli è necessario star loro oggi più dietro del solito. Se avete a che fare con genitori o parenti anziani, vi si chiama a essere collaborativi con tutta la forza della vostra dedizione. In compenso il Sole vi permette di trovare un felice relax in qualsiasi attività fisica vogliate mettervi alla prova oggi.

C’è bisogno di una maggiore partecipazione emotiva da parte vostra nella delicata sfera dell’unione esclusiva di coppia. La vostra dolce metà vi dona la gioia di un sentimento condiviso e totalizzante, ma richiede pure la vostra collaborazione attiva: sappiate dargliela.

Venere vi chiede di essere generosi, anche con chi collaborate nel vostro ambiente di lavoro in quanto riceverete, in termini morali e affettivi, quel che state donando adesso con gli interessi.

Oroscopo martedì 26 maggio 2020: Pesci

Il vostro pianeta la Luna, transita oggi nel segno amico del Cancro proponendo una continuazione di settimana che è all’insegna delle vostre prerogative e dei vostri desideri più autentici. Ottime le prospettive per il relax che organizzerete nei prossimi giorni. Urano consente di concertarvi con il gruppo dei vostri cari, con tutta l’affabilità e la disponibilità di cui siete capaci.

Sentite il bisogno di coccole, di tenerezze, di un’affettività un po infantile da vivervi nell’intimo del nido. Invece il vostro partner vorrebbe uscire fuori, veder gente, far le ore piccole? Cercate di contemperare le diverse esigenze in questa giornata primaverile e accondiscendete ad alcune sue richieste, non tutte.

Nel campo lavorativo Giove continua a sorridervi. Il vostro impegno indefesso vi consente di fare passi avanti di tutto rispetto nel vostro cammino professionale. Ve ne accorgerete presto quando chi di dovere vi farà presente i risultati che avete prodotto negli ultimi tempi.