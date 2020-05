Gragnano, ucciso a coltellate: sul profilo di Nicholas frasi contro la polizia e immagini de “Il Padrino”

Gragnano. Avrebbe dovuto compiere 18 anni a dicembre Nicholas Di Martino, il ragazzo di Pimonte accoltellato a Gragnano al culmine di una violenta lite tra giovani. Con lui è rimasto ferito anche l’amico Carlo Langelotti, più grande di lui di 13 anni.

Gragnano, ucciso a coltellate: sul profilo di Nicholas frasi contro la polizia

Il 16enne ammazzato apparterebbe a una famiglia criminale, sarebbe il nipote del boss Nicola Carfora detto o’ fuoco. Sul profilo Facebook del ragazzo compaiono alcuni post che inneggiano alla criminalità organizzata.

In particolare, c’è una foto sulla quale campeggia la scritta: “Oggi più di ieri odio Polizia e Carabinieri”. Salta all’occhio, invece, l’acronimo “Acab” inserito all’interno della biografia del giovane ed anche il fatto che usasse come città di riferimento Casal di Principe e Secondigliano, nonostante il giovane sia originario di Pimonte. Tra le foto pubblicate da Nicholas, compaiono anche alcune scene tratte dai film “Il padrino” e “Scarface”.

Spunta perfino un’immagine del premier Conte, piuttosto recente, datata il 18 aprile. “Con un presidente come te sono fiero di essere italiano “, scriveva Nicholas sul suo profilo.

La notte dell’omicidio

Nicholas è stato ucciso al termine di una lite tra giovanissimi. I motivi alla base dell’aggressione sono ancora tutti da chiarire. Dalle parole si è passati ai fatti, qualcuno dei rivali ha estratto i coltelli e si è scagliato contro Nicholas e Carlo. Il 17enne ha avuto la peggio: i fendenti sono stati fatali per lui. Colpito anche Carlo, l’amico di 30 anni che, nonostante fosse ferito, è riuscito a trasportare con la sua Audi Q3 Nicholas in ospedale. Ma per l’adolescente, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Langelotti, invece, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. In corso i rilievi in via Vittorio Veneto a Gragnano.