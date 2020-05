Coronavirus in Campania: zero vittime e 61 guariti nelle ultime 24 ore

6 positivi, 61 guariti e zero decessi nelle ultime 24 ore in Campania. Sono i dati forniti dall’Unità di Crisi regionale nell’ultimo bollettino aggiornato a ieri, 24 maggio. Coronavirus in Campania Attualmente i positivi in Campania sono 1213; 55 in meno rispetto a ieri che sono stati 1268. Nelle ultime 24 ore non si registrano morti; fin