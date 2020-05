Lecce, uomo precipita dal terrazzo mentre monta un’antenna: morto sul colpo

Lecce. Stava montando una antenna sul terrazzo, quando è improvvisamente precipitato nel vuoto. La vittima, il sessantenne Paolo Tomasone, è morto praticamente sul colpo.

Lecce, precipita dal terrazzo mentre monta un’antenna

Dopo aver fatto un volo nel vuoto di diversi metri, si è schianto al suolo nel viale del cortile interno del palazzo, in un condominio di edilizia popolare in via Bari.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattina di oggi, lunedì 25 maggio. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118 allertati dagli stessi parenti. Stando ad una prima ricostruzione, il 60enne sarebbe caduto accidentalmente mentre era intento in alcuni lavori di riparazione sul terrazzo e sul balcone al quarto piano dello stabile di sei piani.

In particolare, l’uomo pare stesse montando una antenna nella casa di proprietà del suocero quando è avvenuta la tragedia. Per cause ancora tutte da accertare, l’uomo è scivolato, cadendo nel vuoto. Da accertare anche se la caduta sia sta causata da una disattenzione o da un malore improvviso.

Troppo gravi erano le ferite riportate nell’impatto con il suolo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’accaduto sono accorse anche le forze di polizia per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire quanto ha portato alla tragedia.