Trentino, dal cespuglio compare un orso: il bambino mantiene la calma e riesce ad allontanarsi. Video

TRENTO. Un bambino in Trentino incontra un orso nel bosco e senza farsi prendere dal panico riesce ad allontanarsi con calma. “È stato il giorno più bello della mia vita, ho coronato un grandissimo sogno”. Alla mamma che ha assistito all’incontro tra Alessandro e un orso apparentemente mansueto è sembrato di vivere un terribile incubo. Ma per fortuna tutto è andato per il meglio. “Io – racconta Alessandro – speravo davvero che succedesse. E quando ho visto l’orso spuntare tra i cespugli mi sono molto emozionato. Ero davvero felicissimo”. Ma grazie alla sua prudenza tutto è andato per il meglio.

Trentino, bambino incontro orso nel bosco

La gioia del piccolo Alessandro, 12 anni, studente di prima media nel piccolo paese di Sporminore, si nota chiaramente nel video che ha registrato frettolosamente il compagno della mamma e che in un attimo è finito sui social. L’incontro tra il bambino e l’orso in Trentino è avvenuto alle 10.30 del mattino quando la famiglia stava facendo un pic-nic in alta quota, nel cuore delle Dolomiti.

“Eravamo partiti da casa poco prima, lo facciamo spesso – dice lo zio Federico – In montagna c’erano tante persone ma c’era silenzio. Alessandro si è allontanato pochi metri da noi per andare a cercare le gemme del Pino Mugo. A un certo punto ci siamo resi conto che è sbucato dal verde seguito da quell’orso. Noi ovviamente ci siamo allarmati, mentre lui era davvero tranquillissimo”.

I segreti giusti su come comportarsi di fronte a un orso, il piccolo Alessandro li aveva studiati proprio in questo periodo. Nei giorni in cui le scuole sono rimaste chiuse lui ha continuato da casa i suoi viaggi virtuali in mezzo alla natura. “Gli animali e i boschi sono la sua passione – racconta ancora lo zio Federico – Legge tanti libri, studia e sogna di fare avventure e scoperte”.