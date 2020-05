Campania, da domani riaprono le palestre: tutte le regole

Da domani riapriranno palestre e piscine, ma a determinate condizioni. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza in serata.

Da domani riaprono le palestre

Dopo più di due mesi piscine e palestre saranno riaperte al pubblico, ma dovranno essere rispettare alcune regole da parte dei gestori e degli utenti.

Per quanta riguarda le palestre, i proprietari delle strutture dovranno predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare e redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione). Gli accessi dovranno essere regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni. Si dovrà, inoltre, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

Fondamentale, è la misurazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai

37,5 °C.

Le regole