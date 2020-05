Movida blindata a Giugliano, Aversa bar aperti

Movida blindata ieri sera a Giugliano con il quadrilatero di Corso Campano, via Roma e Piazza Matteotti presidiato da più volanti dei carabinieri. Posti di blocco, controlli, il tutto per assicurare il corretto svolgimento della serata.

Sono stati infatti tanti i giovani che si sono riversati in strada e molti di questi con rispetto delle norme e delle prescrizioni di regione e governo.

Bar aperti ad Aversa

Ad Aversa invece, complice anche l’afflusso massiccio da tutto il comprensorio la situazione non è parsa così sotto controllo. Testimoni ci hanno riferito di molti bar aperti anche dopo le 23 e sono state postate foto di numerosi giovani in giro senza mascherina e assembrati dinanzi a vari locali.

Nessuno punta il dito contro i ragazzi perché oggettivamente uscire a bere una birra non è una cosa negativa, anzi. I giovani hanno bisogno di socializzare e stare insieme per il loro benessere psicologico. Dovrebbero però stare tutti più attenti a rispettare le regole. Purtroppo quando le birre diventano due e le ore piccole l’autocontrollo tende a svanire. Lo stesso premier Conte ha ribadito che non è questo il momento di fare festa: da troppi, per non dire tutti, la Fase 2 è stata percepita come una liberazione. Non si è capito che non era la normalità ma solo un passo verso di essa.