Bonus spesa Giugliano, pubblicato quinto elenco di beneficiari

GIUGLIANO. E’ stato pubblicato nella serata di ieri il quinto elenco dei bonus spesa a Giugliano. Sul sito dell’ente di Corso Campano è possibile consultare l’elenco della seconda tranche di beneficiari. Il bonus va dai 300 ai 450 euro in base ai componenti del nucleo familiare. Può essere speso solo nei supermercati “convenzionati” con il Comune. Il comune invia ai beneficiari un codice che deve essere esibito al commerciante al momento del pagamento.

Bonus spesa Giugliano: il quinto elenco

Gli uffici dei servizi sociali del comune di Giugliano, vista la mole di domande ricevute, circa 4100, hanno preferito privilegiare in una prima fase chi non riceve alcun sussidio pubblico. Sono dunque questi cittadini i primi ad aver ricevuto il bonus spesa. Poi nei prossimi giorni verranno pubblicate gli altri elenchi. Il lavoro è stato ritardato a causa dei numerosi errori nelle domande presentate. Per questo motivo gli uffici hanno dovuto contattare i cittadini che hanno presentato le richieste incomplete per correggere le domande.

Qui si può consultare l’elenco.