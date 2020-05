Solidarietà alla sanità, l’Empire di Aversa dona le Polababà all’ospedale Moscati

Nella drammatica situazione creatasi durante la pandemia da Covid-19, non sono mancati gesti di grande solidarietà. In questo caso un sostegno alla categoria che è stata in “trincea” nella battaglia al virus negli ultimi mesi: medici, infermieri e personale sanitario.

Il bar pasticceria Empire, tra i più frequentati della “variante di Aversa” ha consegnato al personale sanitario dell’Ospedale Moscati di Aversa, 3oo tra polacche e Polababà (prodotto esclusivo del bar). “È stato un periodo duro per tutti. Ma queste persone meritavano un gesto da parte nostra, un piccolo momento di dolcezza per un grande atto di generosità per quello che hanno svolto per la nostra comunità in questi duri mesi di pandemia. È stato un piacere per noi dell’Empire”. Ha dichiarato Mario Verde, titolare del locale insieme al fratello Raffale, luogo di ritrovo per molti giovani del territorio.

