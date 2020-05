Napoli. Truffa una donna, oltre 4mila in cambio di un vecchio libro: arrestato

Oltre 4mila euro in cambio di un vecchio libro. E’ la truffa messa in piedi da un 26enne, finito agli arresti, ai danni di una donna di 80 anni.

Napoli, oltre 4 mila euro in cambio di un vecchio libro: truffata una donna

Il giovane aveva contattato la vittima e spacciandosi per il nipote le aveva chiesto di consegnare ad un corriere il denaro in cambio di un pacco. In giornata l’avrebbe raggiunta e le avrebbe restituito la somma anticipata.

Il finto “nipote” e “corriere” – Pasquale Cantice, 26enne di acerra già noto alle ffoo – è stato però fermato e controllato in Via Manzoni da una pattuglia della Compagnia Vomero, impegnata in un vasto servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli: nelle sue tasche l’intera somma di denaro.

Grazie ad una rapida attività d’indagine, supportata anche dalle dichiarazioni rilasciate in denuncia dall’anziana, i carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero e quelli della stazione di Posillipo hanno accertato che il denaro fosse provento della truffa appena consumata.

Il 26enne si è finto suo nipote e in una telefonata ha chiesto alla donna di accettare un pacco ordinato giorni prima sul web. Al corriere – ha continuato nella sua farsa – avrebbe dovuto consegnare la somma di 4100 euro quale prezzo dell’oggetto acquistato. Cadendo nel tranello, la vittima ha accolto il finto corriere, ricevuto il pacco e consegnato la somma.

Nella confezione solo un vecchio volume di un’enciclopedia medica. Il 26enne – arrestato per truffa aggravata – è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Il denaro è stato restituito alla vittima.