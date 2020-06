Di che segno sei? Scopri le date di tutti i segni zodiacali. I segni zodiacali sono 12 e corrispondono ad altrettante costellazioni da cui prendono il nome e che la maggior parte della gente conosce. Il segno zodiacale è, nell’astrologia occidentale e in quella indiana, ciascuna delle dodici suddivisioni convenzionali dello zodiaco in parti uguali. Per tradizione, ogni segno zodiacale prende il nome da una costellazione, seguendo il seguente ordine: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario, Pesci.

In particolare in Occidente si tendono a distinguere due tipi di zodiaco, uno che divide l’eclittica in dodici segni di uguale lunghezza, cioè 30 gradi per un totale complessivo di 360°, un altro basato invece sulle costellazioni. L’associazione fra le costellazioni e la posizione del Sole rispetto alle stelle fisse cambia nel tempo, a causa della precessione degli equinozi: di conseguenza, lo zodiaco dei segni e quello delle costellazioni oggi risultano sfasati tra di loro. Nello zodiaco delle costellazioni, inoltre, per l’effetto combinato di diversi moti millenari si dovrebbe considerare un altro segno zodiacale, l’Ofiuco. L’astrologia occidentale si basa esclusivamente sullo zodiaco dei segni, così come furono ideati millenni or sono.

Nell’uso popolare si usa dire “nascere sotto il segno di…” seguito dal nome di un segno zodiacale. Il significato cambia in base alla tradizione astrologica: nell’uso occidentale si intende il segno zodiacale nel quale si trova il Soleal momento della nascita della persona, mentre nell’uso indiano si intende il segno zodiacale sul quale si trova la Luna.

Le costellazioni fanno capo ad antichissime tradizioni, che risalgono ai tempi dei Babilonesi, dove l’astrologia si fondeva all’astronomia tra usi, primordi della scienza esatta, deificazioni e vaticini su caratteristiche della personalità ed eventi possibili nel futuro.