Lutto nel mondo del calcio, morto Gigi Simoni. Chi è il mister che allenò Napoli, Lazio e Inter

Lutto nel mondo del calcio. Gigi Simoni è morto all’età di 81 anni. L’ex allenatore in nerazzurro ha conquistato la Coppa Uefa e versava in condizioni critiche da tempo. Il 22 giugno scorso era stato colto da malore mentre si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) e fu costretto al ricovero.

La carriera

La sua storia calcistica inizia proprio col Mantova, in un anno di prestito al Napoli vince la Coppa Italia partendo dalla Serie B – la promozione che sarà uno dei tratti distintivi della sua carriera da allenatore. Per lui anche una stagione con la maglia bianconera della Juventus, mentre sarà il Brescia la squadra con cui collezionerà le maggiori presenze in carriera, chiudendo col calcio giocato nel Genoa.

Da allenatore il primo capitolo è sempre in casa rossoblù. Cambierà quasi venti diverse squadre, legandosi principalmente alla provincia conquistando ben otto promozioni, cifra record del calcio italiano. 7 promozioni in Serie A con Genoa (1975-1976 e 1980-1981), Brescia (1979-1980), Pisa (1984-1985 e 1986-1987), Cremonese (1992-1993) e Ancona (2002-2003), e una in Serie C1 con la Carrarese (1991-1992). nel 1998 allenerà il più forte calciatore del mondo, quel Fenomeno Ronaldo con cui vincerà la Coppa Uefa nel 1998 battendo in finale la Lazio. Quello stesso anno vincerà anche la Panchina d’Oro.