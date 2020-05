Campania. Attentato al centro per l’impiego, De Luca: “Episodio grave e preoccupante”

Attentato al centro per l’impiego di Avellino. Stanotte ignoti hanno fatto esplodere un ordigno all’esterno dell’edificio. L’impatto violentissimo ha provocato danni al piano terra del palazzo che ospita il Centro per l’Impiego in via Pescatori.

Avellino. Attentato al centro per l’impiego: il sopralluogo di De Luca

Stamane il governatore campano Vincenzo De Luca, si è recato sul posto per esprimere solidarietà ai dipendenti. “I danni sono tali da far pensare a un vero e proprio ordigno esplosivo – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania. – Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che richiede un deciso intervento delle forze dell’ordine e un’indagine immediata per individuare le responsabilità”.

De Luca ha ringraziato tutti i dipendenti dei Centri dell’Impiego della Campania il lavoro di questi mesi sia per la svolgimento del concorso della Regione, sia per le istruttorie relative alla cassa integrazione.

“Mi sentirò col Presidente del Consiglio per sottolineare anche a lui la gravità di questo episodio. Chiederò al presidente Conte, anche di risolvere il contenzioso tra Regione Campania e Ministero dell’Economia per sbloccare risorse – oltre 250 milioni di euro – appartenenti alla Regione Campania e bloccate a Roma dalla palude burocratica”, ha detto il governatore campano.