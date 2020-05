Omicidio a Ceccano, cadavere ritrovato in un carrello della spesa

Frosinone. Ucciso con un colpo alla testa e poi buttato in un carrello della spesa. E’ quanto accaduto quest’oggi a Ceccano, provincia di Frosinone. L’uomo, un 50enne di Vallecorsa è stato ritrovato privo di vita all’esterno di un supermercato, nel quartiere Di Vittorio.

Ceccano, cadavere ritrovato nel carrello della spesa

La conferma ai primi sospetti è arrivata grazie a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri. Il macabro ritrovamento è avvenuto poco prima delle 13 nel piazzale del supermercato da parte di un cliente che ha notato un braccio sporco di sangue che penzolava dall’interno di un carrello della spesa pieno di oggetti e coperte.

Non è ancora nota l’identità della vittima. Sono in corso i rilievi del caso per fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto a Ceccano. Il pm di Frosinone che si occupa del caso ha disposto il sequestro dell’intera area per consentire i rilievi ed il rinvenimento di eventuali tracce biologiche.