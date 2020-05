Coronavirus a Napoli, il bollettino: sei guariti e due vittime nelle ultime 24 ore

Napoli. Sei guariti, due vittime e zero contagi nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo. Sono i dati forniti dal Comune di Napoli che ha diramato, come di consueto, il resoconto giornaliero sulla diffusione del virus.

Coronavirus a Napoli

Sin dall’inizio della epidemia i casi positivi sono stati 979 in totale (+0 rispetto a ieri). I deceduti sono 123(+2 rispetto a ieri). Le persone guarite sono 532 (+6 rispetto a ieri), di cui 10 sono considerati clinicamente guariti.

I clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Gli asintomatici sono 162, i ricoverati in ospedale sono 51( -7 rispetto a ieri). Solo 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Infine, sono 274 (-1 rispetto a ieri) le persone in isolamento a casa.

