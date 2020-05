Napoli, il Cardarelli focolaio di coronavirus: altro paziente infetto. Sotto accusa la gestione dell’emergenza

Situazione esplosiva all’ospedale Cardarelli di Napoli. Un’altra paziente, secondo nostre fonti interne, è risultata positiva al tampone del coronavirus. E’ il terzo caso in pochi giorni, che porta a 12 i contagi complessivamente registrati nel nosocomio napoletano da quando è stata accertata l’esistenza di un focolaio.

Napoli, al Cardarelli positiva un’altra paziente

A risultare contagiati sono due dottoresse, due infermieri, sette pazienti maschi e la paziente di oggi. Una statistica considerata allarmante delle associazioni di categoria. A loro detta si tratterebbe di un vero e proprio focolaio scoppiato in Medicina 2.

Anche il nuovo caso di positività proveniva da quel reparto, in particolare dal padiglione B. Dieci giorni fa la paziente, già sospetta Covid, era però stata trasferita insieme ad altri pazienti nel padiglione E, specializzato in Oculistica. In molti non si sono spiegati questa scelta e il perché la donna, così come gli altri casi sospetti, non siano stati spostati nel padiglione M dedicato ai pazienti Covid.

Il padiglione E ora è stato sgomberato. Le attività ambulatoriali e chirurgiche sospese in attesa di un intervento di sanificazione. Preoccupazione è stata espressa da molti sindacati che ora temono un nuovo dilagare di contagi sia dovuto agli altri pazienti che erano ricoverati in oculistica sia per gli operatori sanitari che lavoravano in quel reparto a stretto contatto con i contagiati.