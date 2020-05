Coronavirus, il “metodo” Svezia non funziona: ora ha tasso di mortalità più alto in Europa

La Svezia ha superato il Regno Unito, l’Italia e il Belgio in merito al più alto tasso di mortalità pro capite per coronavirus nel mondo. Lo riferisce il Daily Telegraph online.

Il quotidiano britannico cita i dati raccolti dal sito web Our World in Data, secondo cui la Svezia ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno su una media mobile di sette giorni tra il 13 maggio e il 20 maggio. Questo, secondo la stessa fonte, è il più alto del mondo, al di sopra del Regno Unito, del Belgio e degli Stati Uniti, che hanno rispettivamente 5,57, 4,28 e 4,11.

Coronavirus in Svezia, il tasso di mortalità

Tuttavia, la Svezia detiene il record negativo solo per l’ultima settimana: se si considera il periodo dall’inizio della pandemia sono ancora Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia in testa alla tragica classifica di decessi in proporzione alla popolazione totale.

La Svezia, di fronte all’epidemia di coronavirus, non ha introdotto i blocchi visti altrove in Europa, optando invece per un approccio basato sull’assunzione di responsabilità dei propri cittadini. Il paese scandinavo ha tenuto aperte le scuole per i bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni, insieme a caffè, bar, ristoranti e aziende e ha esortato le persone a rispettare le linee guida sul distanziamento sociale.

Ad oggi, secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha registrato 31.523 contagi e 3.831 morti. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute svedese, quasi la metà delle persone morte erano residenti in case di cura.

Leggi anche: Coronavirus, è allarme movida: troppi giovani in strada. Conte: “Pronti a richiudere se necessario”