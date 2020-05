Napoli, la agenzie di viaggio scendono in piazza: domani protesta a piazza del Plebiscito

Le agenzie di viaggio scendono in piazza domani a piazza del Plebiscito, a Napoli, per far sentire la voce di un settore messo in ginocchio dalla crisi. A promuovere la manifestazione è Aidit, l’associazione che fa capo a Confindustria.

Napoli, la agenzie di viaggio manifestano in strada

Alle ore 10 decine di imprenditori e dipendenti del settore si riuniranno nei pressi della Prefettura. L’obiettivo è far sentire la voce al Governo e alla Regione a più di tre mesi dal lockdown. A favore del settore, infatti, cnon è arrivato alcun provvedimento per la sopravvivenza delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

«Si tratta di 1200 imprese commerciali dell’intermediazioni e legate al turismo, solo in Campania, che mediamente occupano almeno 3/5 persone con tour operator che offrono lavoro ad almeno 25 persone e tendenzialmente. Molte di queste persone sono “over 40” i quali difficilmente troveranno un’altra occupazione in caso di licenziamento – spiega Cesare Foà, presidente Aidit Campania –. Le agenzie di viaggio rappresentano il comparto essenziale in quanto creano pacchetti turistici includendo non solo alberghi, vettori, ristoranti, noleggiatori ma soprattutto offrono a numerose altre attività la possibilità di essere inserite nei pacchetti, garantendo il consumatore finale con professionalità».