Oroscopo Paolo Fox giovedì 21 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 21 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 maggio 2020: Ariete

Oggi avrai più energia rispetto al passato. Preparati, inoltre, a un fine settimana molto emozionante per ciò che concerne l’amore. Per cui è importante, ora, cavalcare l’onda e fare nuovi progetti che coinvolgano la famiglia e, più in generale, la sfera sentimentale.

Questa settimana sarà vincente per i nati sotto questo segno. Potreste avere a che fare con dei problemi burocratici, legati alla vostra professione. Se siete in bilico, in procinto di lasciare un incarico per accettane un altro, attenzione a questioni contrattuali. Non siate affrettati, come spesso accade nella vostra situazione. Riflettete con lucidità prima di compiere il passo definitivo, e se potete, rimandate qualsiasi tipo di decisione. In amore, esponete al partner questa situazione; vedrete che capirà e cercherà di aiutarvi.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 maggio 2020: Toro

Occorrerebbe maggiore serenità oggi, invece ti sentirai ancora nervoso. Saturno dissonante continua a provocarti dei rallentamenti nei tuoi programmi. Adesso il severo pianeta è nel tuo segno, per cui gli effetti saranno ancora più forti. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono progetti importanti legati alla casa oppure questioni legali e burocratiche, al momento, sospese. Tutto questo può incidere negativamente sul rapporto di coppia.

Giornata positiva per quanto riguarda l’aiuto delle stelle e dei pianeti. La Luna vi ispirerà particolarmente, e sarete maturi e riflessivi per concentrarvi sui punti focali della vostra vita. L’importante, nei sentimenti ma anche nel lavoro, sarà seguire il vostro intuito e le vostre sensazioni. Vi guideranno nella giusta direzione, e sarà facile essere ispirati e vincenti per tutto quello che la gionata vi chiederà di affrontare.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 maggio 2020: Gemelli

Ti aspetta un weekend molto importante. Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox, da oggi le stelle favoriranno i sentimenti, ma tu dovrai impegnarti di più. Perché non organizzi un incontro o un evento speciale tra venerdì e domenica prossima? Anche nel lavoro dovrebbe sbloccarsi qualcosa, se non è già accaduto in questi giorni.

Giornata alquanto movimentata in ambito sentimentale. Il disegno perfetto che vi siete preposti, purtroppo non esiste. Dovrete fare i conti con le difficoltà quotidiane, i litigi e le incomprensioni che potrebbero sorgere con il vostro partner o la persona che state frequentando. Magari credevate di conoscere abbastanza qualcuno che invece, si rivelerà l’opposto di quello che credevate. Nel lavoro, attenzione a non perdere la rotta. Non fatevi distrarre da altre questioni rischiando di risultare distratti e impreparati.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 maggio 2020: Cancro

Secondo il famoso astrologo Paolo Fox, il tuo quadro astrale è fra i migliori. Per molti di voi adesso c’è di nuovo una gran voglia di amare o, comunque, di stare in mezzo a persone che vi vogliono bene. Oggi ti sentirai più forte dal punto di vista emotivo. Anche se i problemi di lavoro persistono, ora te li lascerai scivolare addosso. E questo è già un grande passo avanti.

Gli astri e i pianeti, vi renderanno sereni e rilassati su svariati punti. Uno su tutti, la cura di voi stessi e del vostro benessere psicofisico. E’ fondamentale curare questo aspetto estraniandosi dalle dinamiche familiari e lavorative. Sia il partner, che colleghi e superiori, comprenderanno questa vostra necessità. Questo vi renderà le cose estremamente semplici e molto meno problematiche.