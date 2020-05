Oroscopo Branko giovedì 21 maggio 2020 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Oroscopo Branko mercoledi 21 maggio 2020 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Siete curiosi di conoscere le novità del giorno per questi segni dello zodiaco? Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per giovedì 21 maggio 2020. Vediamo l’oroscopo di Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Branko giovedì 21 maggio 2020: Sagittario

L’oroscopo raccomanda massima prudenza per questa giornata. Soprattutto nel lavoro ci vuole cautela. È una settimana piuttosto impegnativa e lo sarà ancora di più venerdì, quando si aggiungerà la Luna in aspetto contrario. La mossa del Sole nel segno opposto significa che devi tenere conto di ciò che le altre persone si aspettano da te, insieme a ciò che ti aspetti da te stesso. Potrebbe non interessarti se gli piaci, ma devi comunque enfatizzare i tuoi punti positivi.

Una delusione d’amore passata oppure una decisione scomoda che vi ha fatto soffrire, verrà a galla e vi farà sentire malinconici e sarete pensierosi. Piangere sul latte versato però non serve a nulla. Se sentite sia giusto, contattate la persona in questione per scusarvi o semplicemente sapere come sta, oppure voltate pagina. Conoscere nuove persone e incamminarvi in una nuova conoscenza, potrebbe essere la svolta della vostra vita. Nel lavoro ancora qualche incertezza potrebbe rendervi un tantino nervosi e fuori fase.

Oroscopo Branko giovedì 21 maggio 2020: Capricorno

Buone nuove. L’amore riprende quota. Come preannuncia il popolare astrologo Branko le stelle ti spingono a rimetterti in gioco. I single oggi potrebbero essere travolti da un vero e proprio colpo di fulmine. La tentazione di raddoppiare il carico di lavoro può essere forte, ma sarebbe anche un errore. Il movimento del Sole nell’area del benessere ti incoraggia a fare meno ora piuttosto che più, quindi ritagliati un po ‘di tempo, il lavoro può aspettare.

E’ il momento giusto per cavalcare l’onda. Una nuova vita professionale non deve spaventarvi, ma rendervi stimolati e concentrati. Buttarvi in una nuova storia, non significa necessariamente soffrire o ricevere delusioni. Fidatevi delle vostre sensazioni, ma soprattutto date l’opportunità a chi avete di fronte di porgervi la mano. Vedrete che le stelle vi aiuteranno e stavolta le cose prenderanno una piega decisamente migliore.

Oroscopo Branko giovedì 21 maggio 2020: Acquario

Sta per cominciare una nuova fase per te, molto più intensa. Una fase in cui, come spiega Branko, ti sentirai giovane dentro, non importa l’età anagrafica. Oggi avrai voglia di trasgredire quelle regole che per anni ti hanno limitato. Per ogni cosa di cui devi pentirti nella vita ci sono almeno dieci cose di cui dovresti essere grato, quindi non credere che non ti prendi mai le pause e guardi di nuovo il lato positivo. Il cielo alleggerirà notevolmente il tuo umore.

Avrete l’energia necessaria per risolvere questioni che da troppo tempo vi state trascinando dietro. Una storia d’amore che non funziona, una frequentazione incerta oppure un impiego che non vi valorizza al cento per cento. Rischierete per rincorrere ciò che veramente vi rende felici, e questa è una cosa che le stelle apprezzeranno. Vi premieranno e vi infonderanno il coraggio necessario per compiere passi da gigante e conquistare ciò che vi è mancato nell’ultimo periodo.

Oroscopo Branko giovedì 21 maggio 2020: Pesci

Preparati a dover affrontare alcune difficoltà, sia in amore che nel lavoro. È probabile addirittura che qualche nato in Pesci sarà messo in condizione di doversi spostare, di trasferirsi altrove. Oggi potresti avere molto da fare sul fronte interno, ma non lasciare che questo ti impedisca di divertirti. Dovresti infatti essere in grado di trovare il modo di combinare le faccende domestiche con le attività sociali, modi in cui solo un Pesci potrebbe pensare.

Le stelle e la Luna secondo l’oroscopo di Branko domani vi guideranno verso la chiarezza e la sincerità. Dinamiche familiari che ultimamente vi hanno reso nervosi e poco disponibili, verranno risolte grazie alla vostra voglia di sistemarle in vista di un futuro meno teso. Nel lavoro, attenzione alle richieste dei vostri superiori. Non tiratevi indietro, ma cercate di capire come portare tutto al termine nel migliore dei modi. Impegnatevi senza distrazioni e vedrete che arriveranno i frutti di ciò che avete seminato.