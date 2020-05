Buono IKEA da 250 euro, la nuova truffa corre su Whatsapp

Buono Ikea 250 euro. Nelle ultime ore molti hanno ricevuto via Whatsapp un messaggio contenente un buono IKEA da 250 Euro, in occasione della riapertura della catena svedese. Come osservato però dal sito di debunking Bufale.net, si tratta di una nuova truffa che riprende il modus operandi di altre.

Il messaggio Whatsapp è iniziato a circolare dalle ore serali del 19 maggio 202o, sugli smartphone degli italiani. L’sms conteneva un’immagine con la scritta riguardante un buono da 250 euro spendibile all’Ikea.

Ovviamente, cliccando sul link presente si finiva su una pagina terza, non autorizzata dal colosso svedese, dove si chiedeva un piccolo anticipo in denaro per ricevere lo sconto, spedendo oltretutto le credenziali della propria carta di credito. Insomma, gli sconti dell’Ikea – se e quando ci sono – li trovate sulla loro home page, mentre per quel che riguarda i farabutti che si approfittano anche in un momento di crisi economica, e relativa speranza di uscirne, per centinaia di migliaia di persone, non ci sono parole.