“La tua Postepay è bloccata”, attenzione a questo messaggio: è una truffa

Truffa messaggio Poste pay. Nella serata di ieri 15 maggio 2020 e ancora oggi 16 maggio, una vera e propria pioggia di SMS per PostePay bloccata sta investendo migliaia e migliaia di italiani. La nota testuale giunge come un messaggio telefonico tradizionale su un numero mobile ed è importante chiarire subito se si è al cospetto di una truffa o una comunicazione urgente da parte delle Poste.

Il testo e il numero di telefono del messaggio truffa

Se vi arriva un sms con questo numero di telefono 380957567820 che riporta il seguente messaggio: “Gentile Cliente, la sua carta PostePay è stata bloccata. Visiti *sito* e segua la procedura guidata“, fate attenzione e non cliccate assolutamente su nessun link perchè si tratta di una truffa. In poco tempo proveranno ad accedere ai vostri dati e proveranno a svuotare i vostri conti o rubare dati sensibili per poi ricattarvi.

Il consiglio utile è quello di cancellare assolutamente l’SMS per PostePay bloccata. Non visitare mai il collegamento consigliato e tanto meno fornire, presso questo, preziosi dati personali. Nel caso questo articolo, per alcuni sia giunto solo dopo la caduta nel raggiro, potrebbe essere di certo utile consultare la Polizia Postale per eventuali consigli e verifiche.