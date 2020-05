Palermo. Non ce l’ha fatta Giuseppe Giannalìa, il 18enne rimasto ferito in un incidente stradale. Dopo quattro giorni di agonia è morto ieri sera al Policlinico.

Palermo, muore dopo 4 giorni di agonia: Giuseppe aveva 18 anni

Il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Era a bordo del suo scooter e stava percorrendo via Placido Rizzotto nella zona di Bonagia insieme al suo amico, di 17 anni, quando si è schiantato contro il Beverly di un 28enne che transitava in direzione opposta.

Giuseppe e l’amico sono rimasti gravemente feriti. I sanitari del 118 erano riusciti a rianimare Giuseppe sul posto prima di trasportarlo al Civico con codice rosso. Sul posto giunsero anche gli agenti dell’Infortunista che eseguirono i rilievi stradali.

Il 18enne è finito al reparto di Ortopedia all’ospedale Civico, con fratture multipla e una lunga prognosi. Sono invece gravi ma stabili le condizioni del 17enne, affidato alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino. Ieri notte Giuseppe è spirato, gettando nello sconforto amici e parenti che fino all’ultimo hanno sperato che il 18enne potesse riprendersi al più presto e fare ritorno a casa.