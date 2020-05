Napoli. Non paga prestazione alla prostituta e viene aggredito in strada. Video

Napoli. Ha dell’incredibile quello accaduto nella mattinata di ieri 18 maggio all’esterno della stazione di Piazza Garibaldi a Napoli.

Secondo la testimonianza di un cittadino, che ha inviato una segnalazione, con video allegato, al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli, una prostituta, alle 8 del mattino, nei pressi della Stazione di Piazza Garibaldi, avrebbe aggredito un ragazzo, presumibilmente di origini bengalesi, per il mancato pagamento delle prestazioni sessuali che la donna ha offerto.

Napoli, non paga prestazione alla prostituta

“Ho visto da lontano la scena e mi sono avvicinato perché ero convinto che la donna fosse stata aggredita dal ragazzo ma una volta li ho compreso che era la donna a tenere sotto scacco il giovane perché pretendeva da lui un compenso in denaro per le prestazioni sessuali che gli aveva offerto. Ho poi notato che la donna, con la complicità di un uomo, è riuscita a sfilare il portafoglio al ragazzo straniero, il portafoglio, grazie all’intervento della polizia locale e dei militari, è stato poi restituito al legittimo proprietario. Non so come sia andata a finire la vicenda perché poi mi sono allontanato.”- ha dichiarato il cittadino che ha segnalato l’accaduto.

