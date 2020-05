Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 maggio 2020, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Puntuale torna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo come proseguirà questa inizio settimana di maggio per gli ultimi segni dello zodiaco. Come sarà questo mercoledì per i segni zodiacali?

La primavera è sempre più intensa e il cielo avrà degli interessanti movimenti. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono. Chi sarà al top? Scopriamo insieme di seguito le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Il Sagittario ei i Pesci avranno un aut aut in amore, il lavoro riparte alla grande per il Capricorno. Comincia una fase decisamente più spirituale per l’Acquario. Vi presentiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 maggio 2020 Sagittario

Problemi in amore. I nati sotto il segno del Sagittario sono chiamati ad un’importante verifica sentimentale. Tra mercoledì e domenica, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, le stelle metteranno alla prova tutti voi, le persone che vi stanno attorno e soprattutto la tenuta di un rapporto. A preoccuparsi dovranno essere tutti quelli che hanno una storia in bilico o sono incerti tra due “fuochi”. Problemi anche nei rapporti più deboli: potrebbero giungere al termine.

Siete anche molto stanchi, la situazione non è semplice e non vi siete ancora ripresi del tutto dalla situazione di blocco che vi ha limitato nel corso di queste settimane. Sul lavoro non si sta muovendo granché ma niente paura: prossimamente riuscirete a ottenere quelle soddisfazioni che cercate e che molti di voi meritano, data la tenacia e l’impegno che hanno messo in gioco.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 maggio 2020 Capricorno

Avete riacquistato azione e grande volontà persa in questi giorni. Quelli nati sotto il segno del Capricorno portano avanti tutto quello che si mettono in testa e non c’è verso di fermarli. Questo è senz’altro un bene, ma quando vi immergete in una missione “sbagliata” che non fa il vostro bene questo può essere un bel problema. Cercate di ascoltare di più i consigli di chi vi vuole bene, non è una sconfitta seguire un parere esterno o cambiare rotta se c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Fare solo ciò che decidete voi potrebbe non essere la scelta giusta in alcuni casi. In amore c’è ancora “calma piatta” ma sul lavoro state recuperando e presto arriveranno quelle soddisfazioni, magari anche piccole, che tanto aspettate.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 maggio 2020 Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario si avvicinano a un fine settimana molto importante in cui arriverà una piccola soddisfazione! Non cercate gratificazione soltanto nelle cose materiali, questo weekend vi dimostrerà che ci sono anche altri modi per essere felici. Avete voglia di “donarvi” ai vostri cari, ai vostri affetti e alle persone che per voi valgono di più. E non sottovalutate le intuizioni, è un periodo in cui potreste averne più di una.

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 20 maggio 2020 Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono parecchio nervosi e dovrebbero calmarsi un po’. Anche se in realtà non è semplice visto che durante il prossimo weekend sarete chiamati a un “dentro o fuori” definitivo riguardo una grande questione da risolvere, soprattutto in amore. In particolare le storie difficili e contrastate potranno arrivare al dunque e ora c’è da fare una scelta. L’agitazione è forte e tutto ciò sta “invadendo” il lavoro, attenzione a non farvi travolgere in ogni aspetto!