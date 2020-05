Palermo, torna la movida nella fase 2: folla di giovani ai locali e poche mascherine. Video

Palermo. Folla di giovani ai locali, distanze di sicurezze non rispettate e poche persone con la mascherina. Ieri sera si presentava così la Vucciria di Palermo, la zona dello storico mercato e uno dei luoghi più frequentati della movida.

Palermo, torna la movida in centro

Sono bastate poche ore a far tornare tutto come prima dell’emergenza coronavirus. In centinaia, molti dei quali non a distanza di sicurezza e privi di mascherina, si sono riversati lunedì sera davanti ai locali.

Proprio qualche giorno fa il sindaco Leoluca Orlando aveva dichiarato che alle prime violazioni delle regole, sarebbe stato pronto a richiudere tutto.

Il video

(Video: Daniele Giacone)