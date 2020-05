Giugliano. I militari del reparto speciale dei carabinieri stanno facendo delle perquisizioni in vari punti della città. Si sono concentrati in particolare in un parco di via Pigna, zona Casacelle, ma non solo.

Giugliano, blitz antimafia in città

Al momento non ci sarebbero arresti e non sono noti ulteriori dettagli. L’operazione rientrerebbe in un’inchiesta antimafia contro il clan Mallardo. Seguono ulteriori aggiornamenti.