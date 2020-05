È morto l’attore di Twilight Gregory Tyree Boyce: aveva solo 30 anni

E’ morto Gregory Tyree Boyce, l’attore di Twilight il film. Aveva 30 anni. È stato trovato senza vita il 13 maggio scorso nella sua casa di Las Vegas l’attore. E’ conosciuto dai fan anche per il ruolo di Tyler Crowley nel film Twilight. Ritrovata senza vita anche la compagna Natalie Adepoju. Le cause del decesso dei due giovani sono ancora sconosciute.

Secondo quanto riporta E! News, a dare l’allarme sarebbe stata una cugina di Boyce, presumibilmente la prima a scoprire i corpi senza vita dei due ragazzi. Sapeva che il giovane si sarebbe dovuto recare a Los Angeles, e si sarebbe preoccupata dopo avere visto l’auto del cugino ancora parcheggiata sotto casa.

Morto Gregory Tyree Boyce, l’attore di Twilight

E!News riferisce che Boyce viveva a Las Vegas con la compagna Natalie per stare vicino alla madre e alla sua famiglia d’origine, e che viaggiava frequentemente verso Los Angeles per far visita alla figlia Alaya, 10 anni, nata da una precedente relazione e per motivi legati alla sua professione.

È stata aperta sul sito Gofundme una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Natalie Adepoju ad affrontare questo momento tanto delicato. “La nostra amata figlia, nipote, sorella, cugina e amica Natalie Adepoju è improvvisamente scomparsa il 13 maggio 2020 a Las Vegas. Al momento, è nostro desiderio non rivelare la causa” si legge sulla pagina della raccolta fondi .“Vi chiediamo di rispettare i desideri della famiglia. Tuttavia, a causa dell’improvvisa scomparsa e della necessità di riportare a casa Natalie, vi chiediamo di aiutarci con una donazione. Natalie aveva ancora tanta vita da vivere. Lascia un figlio, suo padre, 2 fratelli e 1 sorella e una famiglia di amici e parenti che l’hanno amata profondamente. Qualsiasi importo aiuterebbe a riportare a casa la nostra bambina”.

Chi è Gregory Tyree Boyce

Nato il 5 dicembre 1989 Gregory Tyree Boyce è diventato popolare nel 2008 dopo avere partecipato alle riprese del film Twilight nel ruolo di Tyler Crowley, uno degli studenti della Forks High School. Nel film interpreta il ruolo dell’uomo che, alla guida del suo furgone, quasi investe la protagonista Bella Swan nel parcheggio della scuola un istante prima che il vampiro Edward Cullen la salvi. Sempre nel ruolo di Crowley, Boyce ha partecipato ai successivi due film della saga, New Moon e Eclipse.

Leggi anche: E’ morto Michel Piccoli, l’attore aveva 94 anni