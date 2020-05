Amazon apre a Castegnato: 100 nuovi posti di lavoro

Amazon apre a Castegnato, in provincia di Brescia e annuncia 100 nuovi posti di lavoro. Il nuovo deposito di smistamento sarà di oltre 8mila metri. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti nelle province di Brescia, Bergamo, Lodi e Cremona.

Amazon creerà circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato nell’arco di tre anni dall’apertura. Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica. Ed è previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

Amazon apre a Castegnato

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo svolgendo nel consegnare i prodotti di cui i nostri clienti hanno più bisogno e supportare le comunità locali attraverso le donazioni effettuate a sostegno di enti come Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare. In questo momento riteniamo ancora più importante l’annuncio di un nuovo deposito di smistamento a Castegnato, per poter garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente”.

Come proporsi

A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito amazon jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dall’estate.