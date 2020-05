Annullati i concerti del 2020: è previsto un rimborso?

Annullati i concerti per il 2020, come funziona il rimborso? Non si potrà assistere al live di Vasco al Circo Massimo ma neanche a Nick Cave e Eric Clapton in Italia, Tiziano Ferro. Niente tour di Gianna Nannini ma neanche il festeggiamento dei trent’anni di carriera di Ligabue a Campovolo. L’associazione di categoria che riunisce i promoter musicali, Assomusica, rinvia all’estate 2021 il calendario di date previste per questa estate. Questa sarà un’estate senza concerti. Dal 15 giugno sarà possibile organizzare spettacoli solo per 1000 spettatori alla volta come tetto massimo.

Concerti annullati nel 2020, il rimborso?

“I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone – spiega l’associazione in una nota – Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020 è infatti rimandato al 2021, che sarà una stagione ancora più grande e magica che mai”.

Stop quindi anche ai festival estivi che avrebbero richiamato migliaia di spettatori e al grande evento previsto all’Arena di Verona, Una. Nessuna. Centomila – Il concerto, contro la violenza sulle donne, che avrebbe visto esibirsi nello stesso live Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini​​​​​​​. Rinviato a data da destinarsi.

Come funziona per il rimborso

Per i concerti annullati, ci sarà un rimborso? Gli organizzatori poi rimandano ai singoli siti dei promoter per avere maggiori informazioni per la questione dei rimborsi e dei rinvii degli artisti.

