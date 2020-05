Centro Campania, è già fila all’ingresso: la crisi e il virus non fermano lo shopping

Al centro Campania è già iniziato l’assalto ai negozi dopo il lungo lockdown. Questa mattina all’esterno del noto parco commerciale era presente, già prima delle dieci, una fila ordinata di decine di persone ansiose di fare compere dopo due mesi di chiusura.

Centro Campania, riaprono i negozi: è fase 2

Questa mattina, già, prima dell’apertura delle saracinesce, c’erano circa trenta persone in fila. Nel corso della mattina il numero di clienti è cresciuto. Attualmente in centinaia hanno ripreso a fare acquisti. Neanche il caldo e il coronavirus ha demoralizzato gli amanti dello shopping, molti dei quali hanno atteso tante settimane questo momento.

Non si registrano assembramenti o disordini in fase di controllo. La fila all’ingresso è numerosa ma ordinata. Chi entra deve superare sottoporsi alla rilevazione del termoscanner e indossare la mascherina. Se ha una temperatura corporea superiore a 37,5 non può proseguire e deve tornare indietro. La riapertura dei centri commerciali contribuirà a favorire la graduale ripresa dei consumi anche nella nostra Regione.

“In queste settimane abbiamo lavorato per realizzare una serie di misure e strumenti volte a tutelare la salute dei clienti e quella dei lavoratori – si legge sulla pagina ufficiale del Centro Campania -, e garantirti una piacevole esperienza di shopping in tutta sicurezza. Visita il nostro sito per tutte le info. Fatto salvo per alcune categorie merceologiche, in attesa di ordinanza regionale”.