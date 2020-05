Pamela Prati torna a parlare a Domenica In: “Sono stata plagiata”. La replica di Eliana Michelazzo

Pamela Prati torna a parlare di sé e del caso Mark Caltagirone in tv. Lo ha fatto oggi a Domenica In, a un anno di distanza dal caso mediatico che ha tenuto incollati gli italiani alla tv. Dopo aver parlato della sua vita sin dall’infanzia, ripercorsa in un libro che ha scritto, la vicenda Caltagirone è stata ineludibile: “Non è facile riprendersi dopo quello che è successo è una bella botta/Volevo mettermi a nudo affinché si capisse davvero chi fossi”.

Pamela Prati a Domenica In

La showgirl dice subito di essere stata plagiata nella vicenda che la vedeva legata a un uomo misterioso dici poi si è scoperto la non esistenza. Prati dice di essere stata vittima di quello che chiama un ‘sistema’: “Chiedo scusa a te, al pubblico, sono stata plagiata. Voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata, continui ad amarmi”. Rivedendo l’intervista del 31 marzo 2019, quella in cui raccontava a Mara Venier del suo matrimonio prossimo con l’uomo che l’aveva resa madre, Pamela Prati afferma: “Io non mi riconosco in questa intervista. Quando la vedo mi fa tanto male, si vede che sono plagiata”, per poi aggiungere “mi è stato detto di dire quelle cose. Hanno plagiato in passato Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, anche una politica”.

“Avevo perso completamente obiettività, ero in balia di un sistema, così lo chiamo. Io vorrei creare un’associazione che aiuti le donne alle quali è successa la stessa cosa che è accaduta a me. Chiedo scusa a te e al pubblico, io sono stata davvero plagiata”.

Il ruolo del bambino nella vicenda Prati-Caltagirone

Ed anche sull’utilizzo strumentale di Sebastian, il bambino più volte descritto come figlio di Caltagirone, legame parentale che si è rivelato una montatura, Pamela Prati precisa: “Io ho saputo come voi dell’inganno sul bambino. L’ho capito quando mi hanno fatto vedere, in uno studio legale, chi era il mio presunto futuro marito e chi era quel bambino”. Quindi l’intervista si chiude con l’ennesimo attacco al sistema: “Mi diedero anche le fedi. Sono stata proprio una stupida, dopo tutto quello che ho passato non mi meritavo questo”.

La replica di Eliana Michelazzo

Durante l’intervista, Eliana Michelazzo, una delle donne coinvolte nella vicenda insieme a Pamela Perricciolo, al tempo assistente di Pamela Prati ha commentato l’intervista su Instagram chiedendo tra l’altro di poter replicare.

“Le bugie hanno le gambe corte. Sciacquati la bocca, Pamela. Non puoi fare di tutta l’erba un fascio. Io su tante cose non c’ero. Quando si fanno dei programmi c’è il diritto di replica, se le persone non le conosci non le puoi giudicare. Pamela sai been che hai fatto delle foto con uno che non era Marco Caltagirone, chi era quel tipo? Io ancora non lo so, non lo sa nessuno. I video del bambino li vedevi insieme a me” ha detto.

Pamela Perricciolo attacca Pamela Prati

Pochi minuti arriva anche la risposta di Pamela Perricciolo, considerata in qualche maniera eminenza grigia di tutto quello che è successo. Attacchi molto pesanti a Pamela Prati: “Comunque quando l’Aicos ti pagava tutto, ti mantenevi meglio”. E aggiunge in un’altra storia su Instagram: “Dopo la tua intervista mi chiedono tutti come abbiamo fatto sopportarti. Eh già, me lo chiedo anche io”.