Diretta regione Lombardia 17 maggio: conferenza stampa. Bollettino regione Lombardia Coronavirus diretta Facebook

Diretta conferenza regione Lombardia e bollettino oggi 17 maggio su Facebook. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza. La conferenza come sempre è visibile sia su Facebook che su YouTube, sui canali ufficiali della Regione.

Diretta Regione Lombardia oggi 17 maggio bollettino: la conferenza stampa su Facebook

A tenere la conferenza stampa di oggi, a questo link, sarà o il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala o l’assessore al welfare Giulio Gallera.

Bollettino regione Lombardia 16 maggio

39 decessi ieri , per un bilancio totale di15.450 vittime sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I nuovi casi positivi sono 399 (due giorni fa erano stati 299), per un totale 84.518 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 27.679 (in calo rispetto ai 27.746 di due giorni fa).

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati 14.145 tamponi, raggiungendo quindi la quota complessiva di 564.550 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 268 (ieri erano 276, con una conseguente diminuzione di 8 persone in gravi condizioni). I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.521.

Dati relativi ai casi Covid-19 ripartiti nelle province lombarde:

Bergamo : 12.397 (+26)

: 12.397 (+26) Brescia : 14.091 (+83)

: 14.091 (+83) Como : 3.625 (+13)

: 3.625 (+13) Cremona : 6.313 (+10)

: 6.313 (+10) Lecco : 2.634 (+18)

: 2.634 (+18) Lodi : 3.341 (+16)

: 3.341 (+16) Monza e Brianza : 5.265 (+46)

: 5.265 (+46) Milano : 22.041 (+75) di cui a Milano città 9.315 (+34)

: 22.041 (+75) di cui a Milano città 9.315 (+34) Mantova : 3.282 (+1)

: 3.282 (+1) Pavia : 4.944 (+25)

: 4.944 (+25) Sondrio : 1.363 (+24)

: 1.363 (+24) Varese: 3.376 (+41)

Bollettino protezione civile 16 maggio

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 224.760. Le vittime, in totale, sono 31.763, con un incremento di 153 decessi rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono 70.187. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.605, per un totale di 122.810. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 775, 33 in meno rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con sintomi sono 10.400 (-392). Sono invece 59.012 le persone in isolamento domiciliare (-1.458). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 2.944.859 in totale (+69.179). Sono invece 1.899.767 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

27.679 in Lombardia

10.702 in Piemonte

5.852 in Emilia-Romagna

4.162 in Veneto

2.943 in Toscana

2.533 in Liguria

4.022 nel Lazio

2.657 nelle Marche

1.710 in Campania

2.104 in Puglia

345 nella Provincia autonoma di Trento

1.659 in Sicilia

680 in Friuli Venezia Giulia

1.423 in Abruzzo

343 nella Provincia autonoma di Bolzano

81 in Umbria

415 in Sardegna

75 in Valle d’Aosta

474 in Calabria

215 in Molise

113 in Basilicata.