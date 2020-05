Napoli, ragazzino pestato dal branco: nessuno interviene e qualcuno riprende l’aggressione

Napoli. Bullismo alla Pineta dei Colli Aminei. Un ragazzo è stato preso a calci, schiaffi e testate in faccia all’interno del parco pubblico, mentre gli altri ragazzini, tra i 12 e i 15 anni, guardano senza far nulla.

Napoli, ragazzino pestato dal branco

Alcuni indossano le mascherine, ma quasi tutti le hanno abbassate sotto il mento. La scena è stata filmata da uno dei presenti e poi pubblicata sui social. L’episodio di bullismo è stato denunciato dalla consigliera comunale Laura Bismuto, che ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.

La denuncia social

“Mi è appena stato girato – scrive la consigliera Laura Bismuto – un video agghiacciante, di scene di bullismo e di violenza gratuita tra adolescenti del mio quartiere, dei Colli Aminei, della cosiddetta Napoli bene. Un branco di forti con i deboli, accanitisi su uno, uno soltanto”.

Poi aggiunge: “Come madre, prima che come consigliera comunale e come presidente della Commissione Giovani e Polizia locale della città di Napoli, non avrò pace finché non saranno individuati gli attori di questo orrore e intercettati i genitori di queste anime miserabili. Non è mai piacevole parlare in questi termini di giovanissimi, ma in questo caso parliamo di giovani con molta probabilità fortunati, di ragazzi probabilmente cresciuti in contesti agiati e forniti di tutti gli strumenti. Ho già allertato le forze dell’ordine. Scene di questo tipo non ne voglio vedere mai più”.